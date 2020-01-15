Смартфон Redmi K30 Pro не будет конкурентом Xiaomi Mi 10

15.01.2020, 13:04, Разное

Смартфон Xiaomi Mi 10 появится только в феврале, а Redmi K30 Pro представят в марте. Эксперты уверены, что конкуренции между гаджетами ожидать не стоит.
По материалам Android Authority, очередной мобильный аппарат китайского бренда Redmi — K30 Pro будет представлен публике в первом месяце весны. Тот же информатор утверждает, после аналогичного смартфона, но с технологией 5G, может появиться и более дорогостоящая модель. Не исключается, что новинка получит дисплей без отверстий со всплывающей камерой и вырезов. Имеется версия об оснащении смартфона OLED-экрана с обычным вырезом в верхнем углу для «фронталки».

Ранее в руководстве Xiaomi отметили, что отверстие под лицевой датчик станет ведущей тенденцией наступившего года в сфере смартфонов. В связи с этим стоит ожидать внедрения такого решения в Redmi K30 Pro. Сотрудники Android Authority уверены, гаджет порадует своих клиентов флагманским однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и дисплеем на 120 Гц.



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