В Московской области в ДТП с маршруткой пострадали 6 человек

Сегодня, 15 января, стало известно о ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки, произошедшем в городе Жуковский (Московская область). В результате инцидента пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы в медучреждение.

Согласно имеющимся данным, столкновение легкового авто иностранного производства и маршрутного такси произошло на ул. Гагарина. На место аварии прибыли сотрудники медицинской службы, оказавшие помощь шестерым пострадавшим. Четыре человека получили незначительные травмы, поэтому их осмотрели на месте, а ещё двоим, о состоянии которых информация пока не сообщается, потребовалась госпитализация.

Причины и подробности аварии устанавливаются специалистами. На данное время известно, что у маршрутки из-за ДТП имеются повреждения на передней части кузова. По чьей вине произошёл дорожный инцидент, пока остаётся неизвестным.

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