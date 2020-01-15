Коллега Анны Фэрис подтвердила ее помолвку с Майклом Барреттом

Как сообщил E! Online еще два месяца назад, Анна Фэрис и Майкл Барретт уже обручились, но пока не приступили к планированию свадьбы. Журналисты сделали такой вывод, когда увидели на безымянном пальце левой руки Анны кольцо с внушительного размера бриллиантом. Теперь же новость подтвердили в близком кругу актрисы. Подруга и коллега Фэрис по сериалу «Мамочка» Эллисон Дженни рассказала в интервью Us Magazine, что Фэрис действительно помолвлена с 49-летним кинооператором:

Она давно помолвлена, я точно знаю. Я держала это в тайне, но теперь хочу, чтобы вы знали! Я отпраздновала с ними это событие некоторое время назад.

По словам Дженни, для нее эта новость стала неожиданностью:

Я не подозревала, что он собирается сделать ей предложение, пока однажды не увидела кольцо на ее пальце. Я зашла к ней в гримерку, чтобы порепетировать, и спросила: «Что это за кольцо у тебя?». Думаю, она не хотела объявлять об этом, а просто ждала, пока все сами это заметят. «О, ну это то самое кольцо», — ответила она.

Кстати, спустя всего несколько часов после выхода этого интервью пару заметили на одной из улиц Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что Анна старательно прячет левую руку от зорких глаз и объективов папарацци.

Анна Фэрис и Майкл Барретт Анна Фэрис и Эллисон Дженни

Напомним, в августе 2017-го Анна Фэрис и Крис Пратт объявили о разводе после 10 лет брака, что стало полной неожиданностью для их поклонников. Через непродолжительное время каждый из них встретил новую любовь: Крис начал встречаться с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, а Анна — с кинооператором Майклом Барретом. Летом 2019 года Крис и Кэтрин поженились, теперь же настала очередь и Анны с Майклом. Причем в беседах с журналистами Анна Фэрис всегда весьма сухо отвечала на вопросы о возможном третьем браке.

Я не спешу, так как уже прошла два раза через это в условиях нашего законодательства. Мне всегда надо понять: какова цель брака? Это делается для безопасности, детей или окружающих? Я романтик, верю в партнерство, родственные души и не очень верю в сам факт свадебной церемонии,

— рассказала она в одном из американских подкастов в 2019 году.

Анна Фэрис с «обручальным кольцом», ноябрь 2019

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