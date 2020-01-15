Путин назвал сроки подключения школ к высокоскоростному интернету

Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию сообщил о необходимости подключения российских школ к высокоскоростному интернету к 2021 году.

«Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу РФ в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них все условия, и прежде всего речь идет о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование», – сообщил президент России.

Путин добавил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году.

«Некоторые полагают, что повлиять на объективные процессы в демографии трудно, а потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказательство обратного, а именно: меры поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже самые смелые наши ожидания. Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения», – сообщил российский лидер.

Он также попросил правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование».

«Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей», – сказал Путин.

«Сейчас практически все школы РФ подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка», – сказал президент России.

Он отметил также, что в РФ динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность», ­– сообщил Путин.

Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».

Напомним, 4 января Путин заявил о намерении поднять в послании проблему застоя в доходах граждан.





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Последнее: Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию сообщил о необходимости подключения российских школ к высокоскоростному интернету к 2021 году. «Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу РФ в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, […]