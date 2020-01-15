Путин заявил о стоящих перед Россией прорывных исторических задачах

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что перед Россией стоят прорывные исторические задачи и в их решении значим вклад каждого.

«Наступивший 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию 21 века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи и в их решении значим вклад каждого. Вместе сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово «вместе», потому что РФ – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны. Потому что верю, успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов», – сообщил Путин.





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