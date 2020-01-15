Путин: маткапитал будут выдавать за первого ребенка

Материнский капитал теперь будут выдавать и за рождение первого ребенка. Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила действуют с 1 января 2020 года.
Маткапитал за рождение второго ребенка, по словам Путина, будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 тысяч 617 рублей.
Путин добавил, что программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года».
Президент объявил также о выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях — по 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материнский капитал теперь будут выдавать и за рождение первого ребенка. Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила действуют с 1 января 2020 года. Маткапитал за рождение второго ребенка, по словам Путина, будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 тысяч 617 рублей. Путин добавил, что программа материнского капитала будет продлена «как минимум до […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Белом доме считают, что Иран специально избежал жертв при ударе по Ираку – CNN / 9 января
- Ряд украинских церковников против рынка земли. Видимо, ошибаются те, кто ездит на Святую землю в Израиль / 4 декабря
- «Коммерсантъ»: Прокуратура отменила возбуждение дела против замглавы Росалкогольрегулирования / 26 ноября
- Роскачество нашло нарушения в органических продуктах / 16 декабря
- Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой и взрыв при теракте / 9 января
- Полномочия Трампа по Ирану захотели ограничить / 6 января
- Более 70 человек погибли при сходе лавин в Пакистане, Индии и Афганистане / 14 января
- Дело о торговле детьми возбуждено после гибели ребенка в Подмосковье / 15 января