Путин: маткапитал будут выдавать за первого ребенка

Материнский капитал теперь будут выдавать и за рождение первого ребенка. Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила действуют с 1 января 2020 года.

Маткапитал за рождение второго ребенка, по словам Путина, будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 тысяч 617 рублей.

Путин добавил, что программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года».

Президент объявил также о выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях — по 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года.

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Последнее: Материнский капитал теперь будут выдавать и за рождение первого ребенка. Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила действуют с 1 января 2020 года. Маткапитал за рождение второго ребенка, по словам Путина, будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 тысяч 617 рублей. Путин добавил, что программа материнского капитала будет продлена «как минимум до […]