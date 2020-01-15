Путин назвал самую острую проблему России

15.01.2020, 12:51, Разное

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщает РИА «ФАН».

Путин отметил, что зачастую российские семьи имеют маленький достаток, даже если оба родителя работают. Однако он обратил внимание, что в 75 субъектах России начались выплаты на третьего ребенка, что является существенной поддержкой жителей. Напомним, что российский лидер выступает с посланием к парламентариям уже 16-й раз. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщает РИА «ФАН». Путин отметил, что зачастую российские семьи имеют маленький достаток, даже если оба родителя работают. Однако он обратил внимание, что в 75 субъектах России начались выплаты на третьего ребенка, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика