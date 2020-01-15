Путин назвал самую острую проблему России

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщает РИА «ФАН».
Путин отметил, что зачастую российские семьи имеют маленький достаток, даже если оба родителя работают. Однако он обратил внимание, что в 75 субъектах России начались выплаты на третьего ребенка, что является существенной поддержкой жителей. Напомним, что российский лидер выступает с посланием к парламентариям уже 16-й раз.
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Последнее: Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщает РИА «ФАН». Путин отметил, что зачастую российские семьи имеют маленький достаток, даже если оба родителя работают. Однако он обратил внимание, что в 75 субъектах России начались выплаты на третьего ребенка, […]
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