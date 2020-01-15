Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».

«Так предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», – сообщил Путин.

По его словам, это означало, что под статью подпадали почти все сотрудники. Теперь, подчеркнул глава государства, правоохранители должны будут доказать, что организация умышленно создавалась под незаконные цели.

Кроме того, Путин поручил в 2020 году завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.





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