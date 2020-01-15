Мнение: О господи…

Всем привет. Кто там у нас боговерующий? Для них прекрасная новость — 45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храмов. Руководством Фонда «Улыбка ребенка», созданного Александром Ильиным в 2010 году, заключались договоры добровольных пожертвований с одним из приходов церкви Преображения Господня в Нижнем Новгороде. В результате нуждающиеся в помощи благотворителей дети ее так и не получили.Зато был отремонтирован храм, оборудован учебный класс, регулярно проводились лекции на духовные темы, приобреталась религиозная литература и совершались иные покупки, никакого отношения к тому, чем должен был заниматься Благотворительный Фонд помощи детям, не имеющие: стиральные машинки, топливо и т. п.



— Черт, это уже не лезет ни в какие ворота…или лезет? Я ничего не понимаю, признаться. Это как вообще расценивать? Но может по нашим временам это очень даже хорошо…какие-то дети не получили помощи, зато церковники потратили эти деньги на себя? А люди-то жертвовали на детей, а тут вот…церковники решили иначе. А что ж власти? А ликвидировали фонд. А посадить виновных, вернуть деньги? нет-с, зачем же? закрыли. Вот и хорошо.

Источник: Достало

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Последнее: Всем привет. Кто там у нас боговерующий? Для них прекрасная новость — 45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храмов. Руководством Фонда «Улыбка ребенка», созданного Александром Ильиным в 2010 году, заключались договоры добровольных пожертвований с одним из приходов церкви Преображения Господня в Нижнем Новгороде. В результате нуждающиеся в помощи благотворителей дети ее так и не […]