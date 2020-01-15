В Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона со спецгрузом

В Краснодарском крае с рельсов сошли два вагона со спецгрузом, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги, сообщается на сайте ведомства. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, утечки груза также не произошло.

Следователи на месте устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Летом 2019 года в США с рельсов сошли более 20 вагонов железнодорожного состава, который перевозил оружие и боеприпасы.

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Последнее: В Краснодарском крае с рельсов сошли два вагона со спецгрузом, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Инцидент произошел на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги, сообщается на сайте ведомства. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, утечки груза также не произошло. Следователи на месте устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято […]