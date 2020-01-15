Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Кроме того, глава государства предложил прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, передает РИА «Новости».
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