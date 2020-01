Стивен Кинг высказался о вопросе гендерной и расовой дискриминации номинатов «Оскара»

Американский писатель Стивен Кинг высказался в Twitter относительно расовой и половой дискриминации премии «Оскар».

«Как писатель, я могу выбирать номинантов в трех категориях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий». Для меня вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идет об отдельных актерах и режиссерах, не стоит», – написал он.

As a writer, I am allowed to nominate in just 3 categories: Best Picture, Best Adapted Screenplay, and Best Original Screenplay. For me, the diversity issue—as it applies to individual actors and directors, anyway—did not come up. That said…

— Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

«Я бы никогда не рассматривал расовое разнообразие, если речь идет об искусстве. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно», – продолжил писатель.

…I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong.

— Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

«Самое важное, что мы можем сделать как художники и люди творческие, это убедиться, что у всех одинаковые условия на съемку, независимо от пола, цвета кожи или ориентации. Сейчас такие люди не могут реализовать себя в полной мере. И не только в искусстве», – заключил Кинг.

The most important thing we can do as artists and creative people is make sure everyone has the same fair shot, regardless of sex, color, or orientation. Right now such people are badly under-represented, and not only in the arts.

— Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

Издание BBC отмечало, что в подборе номинантов на получение премии «Оскар» прослеживается гендерная и расовая дискриминация.

Со списком номинантов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Стивен Кинг является американским киноакадемиком. Он отдает свой голос номинантам в категориях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий».

