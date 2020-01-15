Правительство назначило Новикова главой НАПК

Правительство Украины на заседании 15 января назначило председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, сообщил 15 января в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Новиков победил в конкурсе на эту должность.

«Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции», – написал Гончарук.

По словам премьера, у Новикова высшее юридическое образование, он более 10 лет работал в органах прокуратуры и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

В ходе конкурса Новиков говорил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать: антикоррупционные институты могут работать, говорится на сайте Transparency International Ukraine. В организации рассказали, что одним из громких дел Новикова в суде было дело о возможных фальсификациях результатов внешнего независимого оценивания.

В 2015 году он был претендентом на пост главы / первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов в замы Назара Холодницкого.

В декларации Новикова говорится, что он снимает квартиру в Киеве площадью 60 м². Вместе с женой владеет двумя автомобилями (ВАЗ и Kia Sorento), третий – Subaru Forester – был оформлен на третье лицо, на данный момент находится в угоне. Основными доходами семьи Новикова является зарплата по основному месту работы и доходы от предпринимательской деятельности супруги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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