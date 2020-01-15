Правительство назначило Новикова главой НАПК

Правительство Украины на заседании 15 января назначило председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, сообщил 15 января в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Новиков победил в конкурсе на эту должность.
«Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции», – написал Гончарук.
По словам премьера, у Новикова высшее юридическое образование, он более 10 лет работал в органах прокуратуры и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.
В ходе конкурса Новиков говорил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать: антикоррупционные институты могут работать, говорится на сайте Transparency International Ukraine. В организации рассказали, что одним из громких дел Новикова в суде было дело о возможных фальсификациях результатов внешнего независимого оценивания.
В 2015 году он был претендентом на пост главы / первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов в замы Назара Холодницкого.
В декларации Новикова говорится, что он снимает квартиру в Киеве площадью 60 м². Вместе с женой владеет двумя автомобилями (ВАЗ и Kia Sorento), третий – Subaru Forester – был оформлен на третье лицо, на данный момент находится в угоне. Основными доходами семьи Новикова является зарплата по основному месту работы и доходы от предпринимательской деятельности супруги.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский писатель Стивен Кинг высказался в Twitter относительно расовой и половой дискриминации премии «Оскар». «Как писатель, я могу выбирать номинантов в трех категориях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий». Для меня вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идет об отдельных актерах и режиссерах, не стоит», – написал он. As a writer, I […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В США придумали способ ослабить позиции РФ в Средиземноморье / 25 декабря
- В Иране заявили о задержании подозреваемых в крушении украинского самолета / 14 января
- Беларусь сообщила о прекращении поставок нефти из России / 3 января
- Кабмин усовершенствовал предоставление украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину / 18 декабря
- США обвинили Иран в «безрассудстве» / 11 января
- Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате» / 9 декабря
- Самарская клиника удалила с сайта запрет гомосексуалам становиться донорами / 28 декабря
- США сократят прямой взнос в бюджет НАТО. Эксперт: На оборонные расходы это никак не повлияет / 28 ноября