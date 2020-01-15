ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года

Россияне в среднем потратили 14 тыс. 446 рублей на новогодние праздники, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Россияне в среднем потратили 14 тыс. 446 рублей, что на 4% больше, чем траты в минувшем году (13 тыс. 870 рублей), говорится на сайте ВЦИОМ.
Из этой суммы на новогодний стол было потрачено в среднем 4 тыс. 708 рублей, а на подарки друзьям и близким – 5 тыс. 505 рублей.
В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными подарками стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).
В ходе опроса выяснилось, что три четверти граждан (76%) праздновали наступление 2020 года у себя дома, каждый десятый был в гостях. За рубежом Новый год встретил 1% россиян.
15% россиян работали в новогодние выходные, что меньше, чем годом ранее, когда на работу выходили 21% респондентов.
Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 73% респондентов, что на 4% больше, чем в минувшем году. Чаще всего россияне во время длинных выходных ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%).
Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), ездили за город или на дачу (11%).
Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 января 2020 года среди 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Ранее россияне рассказывали, что собираются потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей.
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Последнее: Россияне в среднем потратили 14 тыс. 446 рублей на новогодние праздники, следует из данных опроса ВЦИОМ. Россияне в среднем потратили 14 тыс. 446 рублей, что на 4% больше, чем траты в минувшем году (13 тыс. 870 рублей), говорится на сайте ВЦИОМ. Из этой суммы на новогодний стол было потрачено в среднем 4 тыс. 708 рублей, […]
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