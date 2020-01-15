Путин: Величие РФ неотделимо от благополучия каждого гражданина

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, затронул тему национальной безопасности. Глава государства подчеркнул, что пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, и сообщил об открытости РФ к диалогу.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», – подчеркнул президент.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно анализируя то, что происходит в этой сфере в мире. Разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Сегодня мы так и делаем», – заверил российский лидер.

«Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России. Позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Величие РФ неотделимо от достойной жизни каждого гражданина», – подчеркнул Путин.





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