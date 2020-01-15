Какие бывают установки для испытаний материалов

Любое предприятие должно контролировать качество продукции, которое оно выпускает. Это необходимо, чтобы можно было гарантировать высокое качество товаров, долгосрочную эксплуатацию и совместимость. Обычно все тесты и эксперименты проводятся в специальных лабораториях. Если раньше это занимало большое количество времени, то сейчас разработаны испытательные установки, которые предоставляют возможность быстро и без каких-либо проблем определить характеристики, особенности, свойства сырья или любой другой продукции. Качественные установки проверяют товар на трение, натяжение и износ.

Сейчас лидером среди производителей таких установок является ООО «Импульс». Организация предлагает различные варианты техники для любого случая, помогает решать даже самые сложные задачи.

Где используются испытательные машины

Современные установки для испытаний материалов представляют собой технику, которая используется для тщательной проверки свойств и характеристик. Сейчас это оборудование использует каждое второе предприятие, которое работает согласно стандартам и законам. В целом, можно выделить такие области применения испытательных установок:

— металлургия, поскольку оборудование может легко и быстро проверять разные виды металлов, состав, износ, прочность и прочие характеристики;

— промышленность. Могут использовать технику предприятия абсолютно любого направления;

— автомобилестроение. В этой области необходим особый контроль, ведь все детали должны отвечать высоким строгим требованиям из-за соображений безопасности при использовании авто;

— текстиль. Если производитель хочет, чтобы его продукция продавалась, то сначала нужно проверить ткани на износ, трение и стирку;

— медицина. Проверке подлежат не только медикаменты, но и используемое медицинское оборудование;

— нефть и газ. Эти области очень строго контролируются специальными органами, поэтому не будет лишним устраивать тесты на производстве;

— электроника. В этой сфере, как и в автомобилестроении, необходимо тщательно проверять каждую деталь. Установки для испытаний в данном случае просто незаменимы.

Какие бывают испытательные машины

Сейчас предлагается широкий ассортимент техники, которая проводит проверку различных материалов, поэтому подходящий вариант стоит подбирать в зависимости от целей и задач.

Например, разрывные машины применяются для проверки прочности и качества сырья. Используя их, можно точно определить сопротивление материалов на разрыв. Чаще всего оборудование используется для проверки тканей, металлов, пластика и т.д. Отдельно выделяются и установки для испытательных материалов, которые проверяют износ, трение. Как правило, такая техника оснащена специальным программным обеспечением, которое выдает очень точные измерения. Другие машины проверяют материалы (сплавы, металлы и пластик) на ползучесть. Однако наибольшей популярностью сейчас пользуются универсальные испытательные машины, которые помогают определить такие характеристики:

— разрыв;

— изгиб;

— срез;

— осадка;

— деформация;

— сплющивание.

Как правило, практически на всех предприятиях любого направления используются именно универсальные испытательные машины. Если хочется при помощи одного оборудования проводить различного рода тестирования, то это лучший вариант. Если предприятие узкоспециализированное, для работы рекомендуется покупать определенное специальное оборудование соответствующего направления, чтобы получать точные результаты. Для покупки стоит обратиться к проверенному и хорошо себя зарекомендовавшему производителю.

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