Надзиратель ярославской ИК получил четыре года колонии за пытки

Сотрудник колонии №1 в Ярославской области Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы по обвинениям в превышении должностных полномочий и был лишен звания капитана. Прокуратура запрашивала для Ефремова пять лет колонии.

Ефремов признался в пытках заключенного Евгения Макарова и пошел на сделку со следствием. В ходе заседания он заявил, что следствие не учло поведение заключенного Макарова, который провоцировал сотрудников колонии. Свое поведение Ефремов объяснял тем, что «эмоции перевесили разум». Суд отказался принимать этот комментарий во внимание.

Адвокат подсудимого утверждал, что Ефремов лишь выполнял указания руководства, а удары, по его словам, наносил ладонью. Как пишет «Новая газета», на оглашение приговора защитник не пришел.

Ефремов стал одним из первых сотрудников колонии, арестованных по делу о пытках Макарова. Всего по делу об избиении заключенного проходят шесть сотрудников ярославской колонии №1. Трое из них признали вину.

В 2018 году фонд «Общественный вердикт» передал журналистам записи с нательных видеорегистраторов, на одном видео конвоиры избивали заключенного Евгения Макарова, на другом – нескольких заключенных избивали дубинками в коридоре. Видео опубликовала «Новая газета», после этого в исправительном учреждении провели проверку и возбудили уголовные дела.

Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии еще в 2017 году, но Следственный комитет завел уголовное дело лишь после публикации видео в 2018-м.

В феврале 2019 года Следственный комитет задержал бывшего начальника исправительной колонии №1 в Ярославле Дмитрия Николаева. Суд ранее уже отстранил от работы и арестовал 17 сотрудников колонии.

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