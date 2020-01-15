Путин пообещал маткапитал уже на первого ребенка, объявил о новых детских пособиях и потребовал, чтобы коэффициент рождаемости вырос до 1,7

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января с ежегодным посланием Федеральному собранию, объявил о расширении программы материнского капитала и новых пособиях на детей в России.

По словам Путина, после 31 декабря 2021 года материнский капитал будет выдаваться уже при рождении первого ребенка, а его объем после индексации в 2020 году составит 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей, до 616 тысяч 617 рублей.

Также, чтобы увеличить рождаемость, он предложил выплачивать в России пособия из федерального бюджета не только родителям детей до трех лет, но и от трех до семи лет включительно.

«Предлагают ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно уже с 1 января 2020, текущего года: эти деньги будут получать семьи, чьи доходы на каждого человека не превышают прожиточный минимум, — заявил Путин. — Чтобы его получить, достаточно будет подать заявление и указать свой легальный доход».

Он особенно подчеркнул, обращаясь к чиновникам и депутатам, чтобы те сделали все, чтобы процедура была «максимально простой»: «чтобы люди могли оформить все дистанционно и без очередей».

Выплаты на детей от 3 до 7 лет, по его словам, составят 5,5 тысяч рублей в месяц, половину прожиточного минимума в России.

«Однако прожиточный минимум в каждом регионе разный, поэтому не исключено, что в будущем мы сделаем следующий шаг: будем выплачивать полный прожиточный минимум, 11 тысяч на ребенка в месяц», — анонсировал также Путин.

Путин также заявил, что коэффициент рождаемости в России в будуем должен вырасти до 1,7 ребенка на одну женщину.

«Судьба России зависит от того, сколько нас будет: сколько детей родится в российских семьях, кем они станут и какие ценности у них будут, — подчеркнул он. — Школьников у нас становится больше, но Россия проходит через сложный демографический период. Сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,5 детей на одну женщину, — это мало для нашей страны!»

«В 1943 году этот коэффициент составлял 1,3 ребенка на одну женщину, а еще хуже было в 90-х годах: 1,16, хуже, чем во времена Великой отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью», — заявил Путин.

Сейчас, по его данным, население России составляет 147 млн человек, но он настаивает на то, что оно должно вырасти.

«Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов», — подчеркнул он.

В прошлом году в послании Путин предлагал с 1 января 2020 года поднять выплаты на ребенка до двух прожиточных минимумов, а также поднять выплаты на содержание детей с инвалидностью. Также он предлагал дать возможность многодетным семьям «списать» 450 тысяч рублей из уже взятых ипотечных кредитов и освободить от налога земельные участки, принадлежащие многодетным семьям, но лишь площадью до 600 кв. м.

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