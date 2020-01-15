Путин призвал обеспечить школы высокоскоростным интернетом

Президент России Владимир Путин призвал провести высокоскоростной интернет во все российские школы. С соответствующим заявлением он выступил в ходе своего обращения к Федеральному собранию, сообщает РИА «ФАН».

Глава государства пояснил, что это позволит обеспечить доступ учеников и учителей к передовым образовательным программам. Кроме того, педагоги смогут формировать индивидуальные подходы к обучению детей, чтобы раскрыть способности каждого из них.

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