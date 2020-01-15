Полякова: У меня всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением

15.01.2020, 12:30, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что всегда любила зарабатывать деньги пением.

Полякова рассказала, что в 15 лет по вечерам пела в ресторанах, а по утрам – в церковном хоре.

«Но больше всего я зарабатывала на заказах. У меня даже были свои почитатели, которые приходили и могли дать даже $100. А это, извините, было раза в четыре больше, чем зарабатывала моя мама – врач в детской поликлинике. Поэтому у меня были ангоровые свитера, [латексные] лосины, манто из кожи и ботфорты – и это все я купила за свои деньги. Поэтому у меня всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением», – отметила Полякова.

Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Читайте полный текст интервью

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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