Путин предложил создать услугу «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил продумать и реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
«В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», – отметил Путин.
«Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и наших граждан. Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые возможности для участия граждан в жизни страны», – сказал президент.
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны поправки, которые будут касаться изменений в политической системе, а также деятельности исполнительной, законодательной и судебной властей. Об этом российский президент заявил сегодня в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, сообщает президент издания «ГОРДОН». Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем […]
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