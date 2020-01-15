Путин предложил создать услугу «Доступный интернет»

15.01.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил продумать и реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

«В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», – отметил Путин.

«Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и наших граждан. Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые возможности для участия граждан в жизни страны», – сказал президент.



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