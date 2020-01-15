Путин поручил создать комплекс архивных документов по Второй мировой войне

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил создать крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

Путин подчеркнул, что РФ обязана защитить правду о победе над фашизмом, передает ТАСС.

«Мы обязаны обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне, надо противопоставить факты лжи, иначе что мы скажем нашим детям», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».





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