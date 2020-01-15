Вратарь сборной Украины перешел в испанский «Овьедо»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел из мадридского «Реала» в «Овьедо» на правах аренды, сообщает официальный сайт нового клуба украинца.
Арендное соглашение рассчитано на полгода – до конца сезона 2019/20.
Украинец уже приступил к тренировкам с новой командой и вскоре состоится официальное представление игрока.
Первую часть сезона Лунин провел в аренде в испанском «Вальядолиде», за полгода украинец сыграл два матча в Кубке Испании, в которых пропустил один гол. Также Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти.
Права на украинского голкипера принадлежать «Реалу», в мадридский клуб Лунин перешел из луганской «Зари» летом 2018 года.
Новая команда украинского вратаря выступает во втором по силе дивизионе Испании – Сегунде. После 22 туров «Овьедо» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотрудник колонии №1 в Ярославской области Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы по обвинениям в превышении должностных полномочий и был лишен звания капитана. Прокуратура запрашивала для Ефремова пять лет колонии. Ефремов признался в пытках заключенного Евгения Макарова и пошел на сделку со следствием. В ходе заседания он заявил, что следствие не учло поведение заключенного Макарова, который […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом» – Ярмак / 25 декабря
- Строительство моста через Лену не потребует корректировки бюджетов в 2020 году / 25 ноября
- Украина надеется на поддержку США в вопросе получения партнерства расширенных возможностей НАТО – Гончарук / 5 декабря
- Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз» / 5 декабря
- Самолет «Иракских авиалиний» совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту / 27 декабря
- Премьер-министром Испании парламент утвердил социалиста Санчеса / 7 января
- Здравоохранение назвали ключом к формированию уважения к старшему поколению / 30 ноября
- Главу района на Урале обвинили в ремонте дома на незаконно полученные соцвыплаты / 9 января