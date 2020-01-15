Вратарь сборной Украины перешел в испанский «Овьедо»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел из мадридского «Реала» в «Овьедо» на правах аренды, сообщает официальный сайт нового клуба украинца.

Арендное соглашение рассчитано на полгода – до конца сезона 2019/20.

Украинец уже приступил к тренировкам с новой командой и вскоре состоится официальное представление игрока.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в испанском «Вальядолиде», за полгода украинец сыграл два матча в Кубке Испании, в которых пропустил один гол. Также Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти.

Права на украинского голкипера принадлежать «Реалу», в мадридский клуб Лунин перешел из луганской «Зари» летом 2018 года.

Новая команда украинского вратаря выступает во втором по силе дивизионе Испании – Сегунде. После 22 туров «Овьедо» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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