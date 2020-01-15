Мать Пелагеи о разводе дочери с Иваном Телегиным: «Две сильные личности, два характера»

Не так давно отечественная фолк-рок-исполнительница Пелагея в соцсети подтвердила расставание с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Мать певицы Светлана Ханова, комментируя развод дочери, назвала супругов «двумя личностями с сильными характерами», которым сложно быть вместе.

После рассказа Пелагеи о разрыве с Телегиным некоторые поклонники начали говорить о «законе бумеранга», напоминая давнюю историю о том, что певица якобы увела избранника от беременной жены. Светлана Ханова говорит, та ситуация была не совсем такой, и её дочь никогда не разбивала чужую семью, поэтому сейчас говорить об «ответке» неправильно. Мать Пелагеи не отрицает, у её будущего зятя были отношения, но ребёнок родился в начале февраля, и на тот момент хоккеист ещё даже не был знаком с певицей. Их встреча произошла буквально через пару недель после этого, а отношения развивались стремительно, что, вероятно, и породило слухи.



Говоря о разводе с Иваном Телегиным Ханова заметила, на этом «жизнь не заканчивается», и Пелагея продолжит заниматься творчеством, растить дочь, решать бытовые вопросы. С бывшим зятем, кстати, мать певицы сохраняет дружеские отношения, утверждая, что он неплохой человек, но такая же сильная личность, как и её дочь, поэтому, скорее всего, брак и распался. Супруги ради подрастающей Таисии готовы на «интеллигентный» развод и не сожалеют о прожитых в браке годах, информирует «КП».

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