Отчет о глобальных рисках-2020: экологические проблемы угрожают безопасности человечества

В этом году мир ожидает усиление экономического и политического раскола, поэтому человечество как никогда раньше нуждается в том, чтобы мировые лидеры и крупнейшие компании предприняли шаги для устранения угроз в отношении климата, экологии, здравоохранения и технологических систем. Об этом говорится в ежегодном отчете о глобальных рисках, опубликованном в среду Всемирным экономическим форумом.

Отчет, в подготовке которого участвовали свыше 750 международных экспертов и людей, отвечающих за принятие решений, предсказывает, что в 2020 году мир ожидает дальнейший раскол и замедление экономического роста. Геополитическая турбулентность делает мир более неустойчивым и ведет к усилению соперничества между крупнейшими державами, в то время как мировые лидеры должны «срочно сфокусироваться на совместной работе для борьбы с общими рисками», говорится в отчете.

78% экспертов, опрошенных в ходе подготовки отчета, заявили, что они ожидают усиления экономической конфронтации и внутреннего политического раскола в отдельных государствах в 2020 году. Это может иметь катастрофические последствия, особенно для окружающей среды, так как основными угрозами безопасности человечества становятся климатический кризис, сокращение биологического разнообразия и рекордное вымирание видов.

Впервые с момента начала выпуска ежегодного отчета о глобальных рисках, все Топ-5 наиболее вероятных рисков, угрожающих планете в перспективе ближайших десяти лет, имеют, по мнению экспертов, отношение к экологии. В числе основных рисков безопасности авторы отчета назвали экстремальные погодные явления, которые ведут к гибели людей и материальному ущербу, провал политики смягчения последствий климатических изменений, проводимой правительствами отдельных стран и крупными компаниями, антропогенный ущерб окружающей среде и экологические преступления, утрата биоразнообразия и разрушение экосистем, а также крупные стихийные бедствия – землетрясения, цунами, извержения вулканов и геомагнитные бури.

«Политический ландшафт поляризуется, уровень моря повышается, бушуют климатические пожары. В этом году мировые лидеры должны работать со всеми секторами общества для того, чтобы восстановить и активизировать наши системы сотрудничества, не только для краткосрочной выгоды, но и для решения глубоко укоренившихся рисков», — заявил Борге Бренде, президент Всемирного экономического форума, комментируя выход очередного отчета о глобальных рисках.

Состояние планеты представляется еще более тревожным более молодым поколениям. В отчете показано, как риски воспринимают люди, родившиеся после 1980 года. Они назвали экологические риски в числе наиболее очевидных чаще, чем другие респонденты. Около 90% молодых участников опроса полагают, что в 2020 году усилится опасность «периодов аномальной жары», «разрушения экосистем» и «риска для здоровья из-за загрязнения окружающей среды». Среди представителей самого старшего поколения эти проблемы считают наиболее опасными только 67% респондентов. Молодежь также считает, что воздействие экологических рисков станет еще более катастрофичным и вероятным в 2030 году.

В результате деятельности человека с лица Земли уже исчезли 83% всех диких млекопитающих и половина растений. Это угрожает системам питания и здравоохранения.

Отчет был подготовлен с участием исследователей из Оксфордского университета, Национального университета Сингапура и Университета Пенсильвании.

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