Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, рассказал о макроэкономической устойчивости, которую удалось достичь РФ в последние годы, и назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ, которая должна быть реализована с опорой на этот фундамент.

«В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет вновь стал профицитным, наши государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг», – сказал Путин, подчеркнув, что это не какие-то отвлеченные показатели, они прямо связаны с жизнью людей.

«Мы видим, с какими проблемами и даже потрясениями сталкиваются граждане тех государств, где подобной подушки безопасности не было», – отметил президент.

Ценовая стабилизация стала результатам работы правительства и ЦБ, подчеркнул президент. По итогам прошлого года инфляция составила 3% — ниже установленного ориентира в 4%.

«Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем инфляция находится на предсказуемо низком уровне», – сказал президент.

Глава государства отметил, что ситуация отличается от той, что была пять или десять лет назад, когда двузначная инфляция «фактически была налогом на всех граждан страны, особенно тяжелым для тех, кто получал фиксированные доходы – пенсионеров, работников бюджетной сферы».

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Это важнейшая задача правительства и Центрального банка. Для ее решения необходимы структурные изменения в национальной экономике, увеличение ее эффективности», – подчеркнул президент.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Итак, Иран признал, что сбил рейс 752. Конец уверткам и лжи. МИД России в ауте. На официальном сайте никаких комментариев. Замминистра Рябков делал на протяжении последних дней заявления в поддержку Ирана. «Оснований обвинять Иран в падении «Боинга» нет». «Возлагать ответственность за крушение на Тегераном украинского лайнера преждевременно». То ли Иран не информировал своего «союзника» о […]