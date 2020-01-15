В Италии разоблачили кравшую деньги Евросоюза мафиозную структуру

Итальянские правоохранители утром в среду в ходе операции по борьбе с сицилийской мафией арестовали более 90 человек, сообщила финансовая гвардия страны.

«Расследование выявило разделение территории, управляемой мафиозной организацией, с целью совершения крайне высокого числа случаев мошенничества, направленных на получение крупных взносов Европейского сообщества в сельскохозяйственные фонды», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Всего были арестованы 94 человека, среди них оказались не только рядовые члены мафии и ее руководители, но и местные чиновники и бизнесмены.

Их обвинили в причастности к мафиозной деятельности, созданию канала наркотрафика, вымогательства, мошенничестве с отягчающими обстоятельствами для получения государственных выплат.

В операции участвовали около 600 сотрудников правоохранительных органов, отмечает сицилийское издание La Gazzetta del Sud. Арест также наложен на 150 предприятий, подозреваемыми по делу о расхищении средств Евросоюза являются 194 человека.

48 арестованных поместили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

Прокуратура Мессины установила, что преступные сообщества заключили союз и поделили территорию, они получили более 5,5 млн евро с помощью нескольких сотен эпизодов мошенничества в отношении госагентства по субсидированию сельского хозяйства.

«Мафия – это своего рода социальный класс, с которым можно бороться, но который не поддается устранению как категория, несмотря на десятки и десятки операций и процессов. Полное искупление, освобождение территории вряд ли будет достигнуто только при судебном вмешательстве. Эти меры не остановят мир, покорный мафиозному влиянию», – сказал судья Мессины Сальваторе Мастроэни, выписавший ордеры на аресты.

В 2017 году итальянские правоохранители раскрыли жестокое убийство владельца табачной лавки, тело которого скормили свиньям; преступление совершили члены сицилийской мафии больше десяти лет назад.

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