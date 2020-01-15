Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей

Владимир Путин 15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул важность ежемесячных выплат на детей 3-7 лет. Впервые оно звучит в начале года, поскольку, как считает президент России, решение социально-экономических проблем нельзя откладывать.

Глава государства начал послание с демографического вопроса, так как, по его мнению, от количества рожденных в РФ детей многое зависит в стране. Путин предлагает ввести ежемесячные выплаты в размере порядка 11 000 рублей и призывает оперативно заняться решением этого вопроса. Кроме того, российский президент выступил за повышение материнского капитала, а также продление программы поддержки до 2026 года. С января 2020-го семьи должны получить выплаты уже при рождении первенца.

Путин предложил обеспечить качественным питанием всех учеников начальных классов уже с 1 сентября, а также подчеркнул важность создания комфорта и качества обучения.

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