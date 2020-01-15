Жители России смогут по телефону консультироваться по вопросам диспансеризации

Минздрав РФ добавил новый раздел в действующую около 9 лет «горячую линию». Начиная со среды, 15 января, жители государства могут бесплатно получить по телефону консультацию опытных специалистов по вопросам проведения профилактических осмотров и диспансеризации.

Согласно данным пресс-службы ведомства, введение нового раздела проводилось по указанию главы Минздрава, и таким образом предполагается улучшить взаимодействие со всеми группами населения в вопросах диспансеризации. Ранее нововведение успешно прошло этап «пилотного тестирования», поэтому с указанного времени жители всех федеральных субъектов могут круглосуточно звонить по номеру «горячей линии» (8-800-200-0-200) и узнавать ответы на актуальные вопросы.

Операторы подскажут время, место и способ прохождения диспансеризации. Если же появляются дополнительные вопросы, на которые они не могут ответить, звонок возможно перенаправить непосредственно к квалифицированному специалисту, в страховую компанию либо в региональное отделение ОМС. Работы по введению инновации проводились при взаимодействии с другими организациями — Росздравнадзором и Федеральным Фондом ОМС, подчёркивается в сообщении ведомства.

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