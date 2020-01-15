Путин потребовал не допустить повторения перебоев в поставках жизненно важных лекарств

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.
Говоря о ситуации с закупками жизненно важных лекарств, президент вспомнил, что многие чиновники рассуждали об этом как о закупках канцтоваров, передает РИА «Новости».
«Такой ситуации не должно повториться. … Родители больных детей в РФ никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства», – добавил глава государства.
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