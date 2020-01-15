В Австралии считают, что стране нужно 100 лет на восстановление после пожаров

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, которые продолжаются в стране с осени 2019 года. Об этом 14 января написало британское издание The Sun со ссылкой на комментарий пожарной охраны Австралии.
Там считают, что именно столько времени нужно, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором была страна до пожаров.
Издание отмечает, что более 100 пожаров продолжают бушевать на востоке страны, однако более прохладные условия в последние дни и прогнозируемые дожди помогают справляться с огнем.
Эксперты считают, что лесные пожары уничтожили треть популяции коал в лесах Австралии.
Всемирный фонд дикой природы сообщил властям, что среда обитания как минимум 13-ти видов животных либо уничтожена, либо ей нанесен серьезный ущерб.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства 9 января сообщили, что шлейф дыма от пожаров в Австралии совершит, по меньшей мере, один полный оборот вокруг земного шара.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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