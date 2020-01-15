Мнение: Прокурорский пинг-понг

После того, как я рассказал о браконьерстве в Подмосковье и напомнил о рыбалке в заповеднике экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко, скинули документы, из которых узнал, что рыбалка в заповеднике «Таймырский» заинтересовала и Гринпис.

Российское представительство экологической организации обратилось в СКР с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело. Вот документ:

Из СКР заявление отправили в Салехард.

Сотрудники управления СКР по ЯНАО отфутболили поручение центрального аппарата СКР в Красноярский край:

В Красноярске тоже не растерялись, отфутболили заявление в прокуратуру. Но и там нашлись находчивые сотрудники, отписались, мол, обращайтесь в Генпрокуратуру, типа некогда нам заниматься браконьерами, тем более, когда речь идет о прокуроре ЯНАО. Вот этот ответ из прокуратуры Красноярского края.

В общем, не хотят прокурорские заниматься проверкой и наказанием браконьерства с участием прокурорских. Если это не круговая порука – что это такое?

Источник: Ирек Муртазин

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