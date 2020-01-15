Путин призвал развивать высшее образование в регионах

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетно – в региональных, где наблюдается нехватка врачей, педагогов, инженеров.
«Необходимо не просто увеличивать цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей, заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры», – сказал Путин.
В региональных вузах, по его словам, должна действовать система повышения профессиональной подготовки и квалификации, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине.
«Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим. Высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы», – указал президент.
Путин поручил дать студентам 2 курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. «Это не так просто наладить, но нужно это сделать», – сказал глава государства.
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