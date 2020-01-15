Путин анонсировал программу модернизации первичного звена здравоохранения

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения.
Президент отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2019 году превысила 73 года, что на восемь лет больше, чем в 2000 году. Путин указал, что это заслуга системы здравоохранения, передает ТАСС.
Глава государства также указал, что в 2020 году следует завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. Путин указал, что ОНФ должен взять под контроль их модернизацию.
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