Зеленский и Трюдо обсудили идентификацию тел погибших в авиакатастрофе в Иране

14 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», информирует пресс-служба Зеленского.

«Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады. Глава Украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию», – сказано в релизе.

На сайте премьер-министра Канады сообщается, что Трюдо поблагодарил Зеленского за оказанную Киевом Оттаве поддержку, в том числе помощь канадским специалистам, которые находятся в Тегеране.

Зеленский подчеркнул, что украинские специалисты и дипломаты готовы «всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране».

«Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне», – добавили в пресс-службе украинского президента, отметив, что это была третья телефонная беседа двух лидеров.

До этого Зеленский и Трюдо говорили по телефону на следующий день после авиакатастрофы – 9 января.

О том, что главы МИД Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины проведут встречу в Лондоне 16 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал 13 января, сообщала «BBC News Україна».

По его словам, главы внешнеполитических ведомств «скорбных стран» во время этого заседания планируют решить, «какие шаги будут предпринимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности, и как вообще можно возместить все эти страдания».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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