Президент Ирана призвал военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани призвал иранских военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого 8 января около Тегерана. Видео выступления Рухани на правительственном заседании опубликовал 15 января в Twitter телеканал Press TV.

По словам Рухани, если объявление о поражении ракетой украинского самолета «было сделано поздно», военные «должны извиниться», Он также призвал их попросить прощения, если «тон, на котором они говорили, был неуместен».

Президент Ирана подчеркнул, что позднее объявление о причинах катастрофы самолета МАУ не связано с намерением скрыть их. Рухани добавил, что авиакатастрофа стала неожиданностью для Тегерана. Президент также подчеркнул, что иранские военные никогда ранее «так не ошибались» в отношении пассажирского самолета.

Рухани призвал иранских военных предоставить больше информации о ходе расследования катастрофы и пообещал следить за процессом.

Iranian president talking at cabinet session https://t.co/jwMYuckibY

— Press TV (@PressTV) January 15, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Рухани заявил, что Иран глубоко сожалеет об ошибке, в результате которой был сбит самолет «Международных авиалиний Украины»

Спикер правительства Ирана Али Рабей принес извинения за официальные сообщения, в которых отрицался факт поражения ракетой самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов перепугал поклонников снимком, сделанным на Бали, где выглядит постаревшим. На лице певца явно видно солнечный ожог, по всей видимости, артист переборщил с загаром. Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию. На снимке хорошо видно его лицо, которое пострадало от воздействия солнечных лучей. Многие поклонники отметили, что не […]