Мнение: Программа по борьбе с бедняками

Очень-очень хочется послушать послание президента нашего на тему «Бедность и как с ней бороться». Ведь, если верить слухам, которые доносятся со всех сторон, Путин, которому, видимо, доложили, что украинцы с белорусами, как и сирийцы с ливийцами, россиян уже совсем не интересуют, решил поговорить о хлебе насущном (https://t.me/SerpomPo/4956).

И, видимо, предложить новый план борьбы с бедностью. Наверно, что-то эпохальное. Не мелкое, горбачевское про то, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире (1986 год). Не жалкую брежневскую Продовольственную программу (1982 год). А нечто вроде хрущевского обещания, что к 80-му году все будут жить при коммунизме (1961). В нашем случае, коммунизм должен настать не позже 2024 года – к концу очередного путинского срока.

Одно плохо. Информационный фон для разговора о бедности портят новости. То премьер Медведев с женой во французский Шамбери на лыжах кататься отправится. То глава Следкома Бастрыкин (https://mbk-news.appspot.com/suzhet/finskie-kanikuly-bastrykina-na-kurort/) за время новогоднего отдыха в Финляндии налетает туда-сюда на 8 млн руб. на казенных самолетах. То внучок белгородского депутата-олигарха, юный президентский кадет разоткровенничается с журналистами, рассказав, что только его скромный прикид – обувка, носочки, курточка – тянет почти на четверть миллиона рублей.

(https://www.fontanka.ru/2020/01/11/020/)И это когда в провинции дети в голодные обмороки (https://t.me/SerpomPo/2500) падают, родители берут кредиты (https://t.me/SerpomPo/4032) на школьные тетради и ранцы, а учителя просят лично президента провести в омское село водопровод и дорогу.

(https://t.me/SerpomPo/2626)А тут еще то Жириновский на Красной площади народу деньги раздает, и сын представителя Чечни в Волгоградской области повторяет такой же рекламный трюк в Волгограде.

Ну как после этого говорить о бедности? И что на себя надеть? Вот постоял на молебне рождественском в скромной серой кофтенке, а дотошная пресса тут же раскопала, что стоит она 2-3 тысячи евро (https://t.me/kolezev/5876), поскольку это дорогой итальянский бренд.

Патриарх Кирилл уже попробовал призвать к отказу от материальных благ. Ему тут же все вспомнили все: часы дорогие, дома за границей и состояние личное в $4 млрд оценили. И его пресс-секретарю Легойде только и осталось, что иронизировать, почему не в $5 млрд.

(https://t.me/vladimirlegoyda/2956)Вот и Путин выйдет про бедность говорить, а недоброжелатели сразу заговорят и про дочек с фондами и мужьями-миллиардерами (https://t.me/SerpomPo/273), и про друзей с офшорами.

«Может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор?» А то бедность уж больно скользкая тема…

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Источник: СерпомПо

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