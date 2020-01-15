Со сдающих жилье россиян хотят собрать миллиарды налогами

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что власти страны разрабатывают специальную платформу для россиян, сдающих жилье в аренду. Это позволит обязать граждан платить налоги, благодаря которым бюджет страны может получить 200 миллиардов рублей, сообщает Национальная служба новостей.
Кроме того, такая мера поможет точнее оценивать объем сдающихся в аренду жилых площадей. В настоящее время он составляет порядка 5,2 миллиона квадратных метров. Как сообщает Ura.ru, Стасишин отметил, что в настоящее время платформа находится в разработке. Регистрация на ней будет обязательной для арендодателей.
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