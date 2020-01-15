«Нельзя так работать»: Путин жестко отчитал чиновников за провал

Россия вступила в сложный демографический период,

рождаемость снова начала падать, констатировал президент в своем послании

Федеральному собранию. Негативные прогнозы не могут не настораживать, подчеркнул

он.

Одной из важнейших задач является создание новых мест в

яслях. Путин напомнил, что регионам выделены средства, которые позволяют

создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест. Но темпы работы сейчас

недостаточные, заметил Путин.

Оказалось, что целевые показатели достигнуты не были: вместо 90 тысяч мест в яслях было создано 78.

«Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальных

не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации.

Нельзя так работать!» – раскритиковал чиновников Путин.

Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года:

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией» pic.twitter.com/UgtRmIip6m

— RT на русском (@RT_russian) January 15, 2020

Владимир Путин выступает в послании Федеральному собранию в

московском Манеже. В зале присутствуют глава обоих палат парламента,

руководство администрации президента и правительства, губернаторы и

представители законодательных собраний регионов. Мероприятие освещают 885

работников СМИ.

Послание федеральному собранию – это программный

политико-правовой документ. Владимир Путин озвучивает политические,

экономические, социальные вопросы, предлагает решения конкретных проблем.

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