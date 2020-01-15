Путин поручил бесплатно обеспечить питанием всех школьников начальных классов

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

По словам президента, средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов.

Глава государства указал, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов будут получать по всей РФ с 1 сентября 2020 года, передает РИА «Новости».





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