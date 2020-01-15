Путин поручил ввести доплату не менее 5 тыс. рублей классным руководителям школах

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.
Об этом информирует ТАСС.
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Последнее: В 2020 году на демографические меры, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Силуанов заявил, что в 2020 году потребуется 400-450 млрд рублей, «в следующем гораздо выше», передает ТАСС. Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В […]
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