Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева до сих пор следует совету Аллы Пугачевой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева до сих пор следует совету известной исполнительницы Аллы Пугачевой. Примадонна, на заре карьеры певицы, посоветовала добавить больше танцевальности в музыку.

Анна Плетнева продолжает активно выступать и создавать всё новые музыкальные произведения в составе группы «Винтаж». Несмотря на это, она помнит, как начинала свою деятельность в «Лицее», и навсегда запомнила слова Пугачёвой. Они встретились на «Радио Алла», где Примадонна высказала своё мнение о творчестве певицы. Знаменитость всегда готовится к своим интервью, и в этот раз, как отметила Плетнева, заслуженная артистка прослушала все хиты группы. После этого Алла Пугачёва дала совет добавить больше веселья и танцевальности в музыку. Этого наставления певица придерживается до сих пор.

Вспоминая слова Примадонны, Анна Плетнева не обошла стороной и свою деятельность как солиста «Лицея». Она отметила, что создатели музыкального коллектива ограничивали её творческие идеи и не давали экспериментировать, вынуждая просто стоять на сцене и играть на гитаре под фонограмму. Сейчас же она полностью свободна и может смело создавать новое и двигаться дальше.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2020 году на демографические меры, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Силуанов заявил, что в 2020 году потребуется 400-450 млрд рублей, «в следующем гораздо выше», передает ТАСС. Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В […]