Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева до сих пор следует совету Аллы Пугачевой

15.01.2020, 12:04, Разное

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева до сих пор следует совету известной исполнительницы Аллы Пугачевой. Примадонна, на заре карьеры певицы, посоветовала добавить больше танцевальности в музыку.
Анна Плетнева продолжает активно выступать и создавать всё новые музыкальные произведения в составе группы «Винтаж». Несмотря на это, она помнит, как начинала свою деятельность в «Лицее», и навсегда запомнила слова Пугачёвой. Они встретились на «Радио Алла», где Примадонна высказала своё мнение о творчестве певицы. Знаменитость всегда готовится к своим интервью, и в этот раз, как отметила Плетнева, заслуженная артистка прослушала все хиты группы. После этого Алла Пугачёва дала совет добавить больше веселья и танцевальности в музыку. Этого наставления певица придерживается до сих пор.

Вспоминая слова Примадонны, Анна Плетнева не обошла стороной и свою деятельность как солиста «Лицея». Она отметила, что создатели музыкального коллектива ограничивали её творческие идеи и не давали экспериментировать, вынуждая просто стоять на сцене и играть на гитаре под фонограмму. Сейчас же она полностью свободна и может смело создавать новое и двигаться дальше.



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