Медики назвали пять распространенных ошибок при лечении ОРВИ

Медики назвали пять распространённых ошибок при лечении ОРВИ. Они настоятельно рекомендовали очень внимательно отнестись к этим заболеваниям и не заниматься самолечением.

Под ОРВИ подразумевается масса различных инфекций, передающихся воздушно-капельным путём и имеющими схожие симптомы. Жар, насморк, кашель и усталость являются неотъемлемыми спутниками заболевшего. Чаще всего, при появлении инфекции, мало кто обращается за помощью к врачу и начинается период самолечения, которое может быть крайне опасным и вызвать серьёзные осложнения. Именно поэтому медики назвали пять самых распространённых ошибок, первой из которых является попытка бороться с немного повышенной температурой. Как правило даже 37,2 градусов вынуждают заболевшего пить жаропонижающие средства, а ведь это оказывает негативное воздействие на почки и иммунитет. Таким образом инфекция остаётся в организме, а справиться с ней он не может. Врачи рекомендовали не торопиться с лекарствами, а дать возможность антителам самостоятельно побороть вирус.

Вторая ошибка вытекает из первой. Терпеть температуру выше 38 градусов крайне опасно. В этом случае требуется срочная помощь врачей. Взрослые зачастую игнорируют и просто решают потерпеть, пока не станет лучше или начинают активно пить антибиотики. Это третья ошибка, так как такие медикаменты не помогут при ОРВИ. Они лишь уничтожают осложнения после респираторных инфекций. Назначить антибиотики может только врач, и без его рецепта лучше воздержаться от этих препаратов. Ещё одной ошибкой является несоблюдение дозировки. Большинство препаратов против ОРВИ не имеют побочных эффектов, если соблюдать режим приёма и дозы, но в случае пренебрежения могут начаться осложнения.

Последняя ошибка — отказ от постельного режима. Многие пренебрегают простым правилом отлежаться, и болезнь длится несколько недель. Врачи настоятельно рекомендуют проводить в постели как можно больше времени при ОРВИ. В идеале отдых составляет 5-7 дней. Даже если пациенту уже заметно лучше, это не значит, что нужно возвращаться к активной деятельности. Организм в первые дни очень ослаблен и нуждается в дополнительном отдыхе, чтобы восстановить силы. В противном случае заболевание вновь проявит себя с большей силой.

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