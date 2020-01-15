Путин распорядился поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей

15.01.2020, 11:58, Новости дня

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена.

«Мы продлим эту программу. Минимум до 21 декабря 2026 года», – сказал Путин.

«Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме», – сообщил глава государства.

Он также предложил увеличить материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, общий размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.



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