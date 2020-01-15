Путин распорядился поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена.

«Мы продлим эту программу. Минимум до 21 декабря 2026 года», – сказал Путин.

«Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме», – сообщил глава государства.

Он также предложил увеличить материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, общий размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2020 году на демографические меры, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Силуанов заявил, что в 2020 году потребуется 400-450 млрд рублей, «в следующем гораздо выше», передает ТАСС. Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В […]