По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержали еще двух человек

15.01.2020, 11:58, Новости дня

В Ингушетии двух местных жителей задержали по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщили источники в правоохранительных органах.

Роль задержанных в деле уточняется, сообщил собеседник «Интерфакса».

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы.

В начале декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы. Позднее стало известно, что на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева проверяют 40 человек.



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