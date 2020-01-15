Мнение: Письмо: «Злость, что они гробят свою жизнь»

Штурманы всегда стараются подгрести под себя чужую территорию, но и свою тоже сливают.

Потому что для Штурманов главное — сохранить слияние, вот это вот бесконечное «мы», единые мысли, единые чувства, единые стремления.

И если Штурману не удается путем давления заставить второго чувствовать и думать так же как он, он старается сам подстроиться, изменить свои мысли и чувства, лишь бы не прекращать слияния, лишь бы сохранять иллюзию полного единства.

В этом суть пограничного бага Штурман, да и других пограничных багов тоже, все они — от слияния границ.

И это не только в любовных отношениях проявляется, но и в любых.

rockthehill

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Несколько лет назад мои родители развелись. И все бы нормально, поскольку мне на тот момент было 20 с лишним, а моей сестре — почти 30. Но ситуация вышла некрасивая, повлекла за собой не только конфликт отца и матерью, но и конфликт сестры с отцом, нашей пожилой бабушкой (его мамой) и другими нашими родственниками. А я переживаю за каждого из них и в то же время сомневаюсь, в границах ли вообще все эти переживания.

(Если с границами плохо, даю простой ориентир. «В границах» — это не какая мутная абстракция. В границах — если вы реально можете действовать и что-то менять в своих интересах. Вот там, где вы можете повлиять без щипцов, — в границах. Без щипцов — потому что щипцы всегда против ваших интересов, они уменьшают зону вашего влияния и снижают вашу значимость)

Вот что случилось.

Мама на моей памяти всегда была Великим Штурманом, отец – шлангом. Мягким, компанейским, добродушным, периодически пьющим. При этом он очень умный и, когда не пил, всегда двигался в карьере и с определенного момента стал очень прилично зарабатывать (и сейчас с работой у него все в порядке). Мама тоже всегда много работала и прилично зарабатывала.

Несмотря на то, что в нашем с сестрой детстве они бесконечно ссорились, а мама постоянно на всех кричала, было и другое – теплые посиделки, общие семейные шутки, поездки на дачу, веселые прогулки с собакой и т.д. В целом, я считала их брак довольно крепким, а нашу семью – нормальной, дружной. И детство свое считаю вполне счастливым.

(Здесь автор приводит аргументы, что родители достойны ее уважения. А они и так достойны, даже если бы семья была некрепкой. Уважать родителей — в ваших интересах, поэтому можно не анализировать их достоинства и недостатки)

А несколько лет назад отец пережил рак. И в тот же год, после его операции, мама узнала, что у него длительные отношения с молодой девушкой.

Расстались они не сразу. К тому моменту отец почти год искал работу и отчасти пользовался ресурсами мамы. Так как работы не было, съехать сразу он не мог. Поэтому ездил к девушке и возвращался в общую квартиру. Пил (думаю, ему было очень тяжело в этой ситуации, и он срывался). Пил, думаю, на свои, но нервы маме и правда помотал – были и некрасивые сцены, и ухаживать за ним в критические моменты ей приходилось, несмотря на всё это. Но он никогда никого не бил и не оскорблял – в этом плане его запои никогда не были опасны для окружающих, только для него самого.

Когда я узнала про любовницу, да еще после его запоя, я сперва встала на сторону мамы, поддерживала ее, а отца стала считать предателем. Хотя с ним об этом не говорила — ни тогда, ни потом. Вскоре я уехала мужем в другой город, и на дистанции у меня получилось переосмыслить ситуацию.

Я поняла, что личные отношения родителей — их личное дело. Вместо обиды за предательство отца пришла благодарность за то, что он так долго держался и дал нам нормальное детство в полной семье. Думаю, ему было непросто: мама его бесконечно понукала и ругала за всё — другой на его месте, может, ушел бы раньше.

(Здесь опять она измеряет пользу от отца и уровень его жертв, как будто только за это он достоин ее хорошего отношения, а иначе бы она его отвергла. Сам посыл у вас неверный, Штурманы. Вы все время измеряете, достоин человек уважения или нет, поэтому мечетесь и много думаете, а человек уважения по умолчанию достоин, и в ваших интересах уважать близких родственников, с которыми вы связаны. Иначе вы не сможете общаться с ними в границах. Ни любовь, ни уважение не требуют анализа)

А еще я переживаю за отца из-за болезни, ведь она может вернуться. Может, ему не так долго осталось. И мне горько, что все от него отвернулись.

(Вот здесь она про любовь. Ей жалко отца, она боится его потерять, она испытывает к нему нежность. Здесь она полностью права. Лучше отрефлексировать значимость близких, пока они живы, чтобы иметь возможность выражать свою любовь в делах и словах)

Сестра полностью игнорирует общение с отцом. Если он звонит поздравить с днем рождения, не берет трубку. Для нее расставание родителей перечеркнуло всё остальное, что с ним было связано. Теперь она видит свое детство ужасным, помнит только запои и ссоры, а все хорошее и все его вложения забылось, хотя до всего этого у них с отцом были очень теплые отношения. Теперь он — 100% негативный персонаж, и даже из-за болезни его не жаль (ее слова).

(Допустим, сестра категорически не права. Но это вне границ автора. И то, что автор негодует из-за отношения сестры, пытается исправить ее отношение и поведение, запускает конфликты с сестрой. К отцу автор проявляет уважение в данной ситуации, признает за ним волю поступать как отдельный субъект, а не половинка мамы, а вот в сестре такую волю не признает. Считает ее своей половинкой)

Для мамы отец тоже лишь виновник жизненной драмы. Она винит его во всем и не хочет, чтобы мы с ним общались.

И в этом одна из проблем – встречаться и не говорить об этом, чтобы ее не ранить? Не скрывать и говорить, что у них свои отношения, у нас – свои? По факту я все эти годы жила в другом городе, так что мы общались с ним лишь по телефону (по праздникам), виделись один раз (приезжала к нему, когда он заболел). Но теперь я на время вернулась в наш город и не знаю, как быть. А стоит ли знакомиться с его новой женщиной или это лишнее?

(Уважение к маме должно состоять в том, что вы не лезете в ее голову и не пытаетесь давлением ее переубедить. В ответ на запрос — да. То есть если она сама заводит беседу, можно тактично говорить, что вы любите отца, любите ее, вам очень грустно от их конфликта, но выбирать одного вы не будете. А без запроса не лезть и не давить на мозг, не рассказывать лишнее. Но и не скрывать факт общения с отцом, если она спрашивает. Не участвовать в негативном обсуждении отца. Не скрывать свою любовь к нему и общение с ним, но и не расписывать лишних деталей, не педалировать тему. Вот где проходят границы. В умеренности, в зоне баланса. А в данном случае баланс — это компромисс между двумя одинаково дорогими и одинаково близкими людьми)

Еще одна проблема в том, что в опалу попали и бабушка с дедушкой (родители отца). К ним у сестры и раньше были претензии (не так учили, что-то заставляли, где-то не то сказали), но после того, как отец стал “предателем”, она совсем перестала общаться. Хотя и не связывает это напрямую, просто винит бабушку в своем несчастливом детстве. Бабушка всегда нас очень любила, растила нас (меня — до 7 лет) и многое нам дала. Сейчас ей за 80, и всё, что нужно — если не приехать, то хоть сказать пару теплых слов по телефону. Дедушка уже умер.

(Здесь то же самое. Сами вы должны общаться с бабушкой, уважать ее и любить. Заставлять следовать вашему примеру маму и сестру вы не можете. Они взрослые, не подчиненные вам и не принадлежащие вам субъекты. Это их выбор, как относиться к бабушке. Не тратьте силы на разборки, потратьте их лучше на опеку бабушки)

Тут мама еще держит светскую вежливость, а моя сестра полностью оборвала общение. И с бабушкой, и с другими нашими родственниками по ее стороне (у бабушки есть второй сын — наш дядя, и его взрослые дети, назовем их N). Бабушке от этого очень больно.

(Где границы автора? Бабушке больно, она может эту бабушку утешить, отвлечь. Но автор не может притащить сестру за шкирку и заставить помириться с бабушкой. Мнить себя Спасателем — это считать свои силы безграничными, а свой авторитет могучим. В данном же случае автор может только сама что-то дать бабушке, а заставить сестру и мать не может и не должна даже пытаться)

Родственники N расположены к нам и готовы общаться, особенно наши племяшки. Я со всеми ними общаюсь по мере возможности и приезжаю, как только получается (они с бабушкой в одном городе). А мама и сестра таят на них древние обиды и, наверное, к тому же считают “вражеским флангом” из-за ситуации с отцом.

(Да, и это их дело)

Здесь меня гложет, могу ли я просить сестру хоть иногда позвонить бабушке, пока она еще жива, и не кричать на нее, не конфликтовать, а сказать что-то хорошее?

(Если вы бестолковая Училка, да. А если нет, то вы понимаете, что ваши «просьбы» это давление на мозг и заходы сверху, будто вы наставница сестры или ее воспитательница. Дайте ей самой разобраться со своими принципами и взглядами. Вы даже не мать ей, вы ее младшая сестра, у вас вообще нет никаких оснований для назиданий)

Я не говорю этого, потому что боюсь, что выйдет давление. Но стоит ли вообще пояснять свою точку зрения, если возник разговор (а мама и сестра постоянно заводят разговоры об отце, бабушке и N — в основном, с целью перемыть кости и обнажить старые обиды)? Или это все равно мимо границ, так как это их отношения, а не мои?

(Если возникнет разговор, да, можете свою позицию прояснить. Без стремления заставить их принять точку зрения. В границах запроса и интереса другой стороны вы можете описывать свои взгляды и принципы и приводить аргументы. В этом случае это достаточно действенно, не вызывает защитной агрессии и отрицания, пока вы не увлечетесь и не перейдете с «почему так делаю я» на «почему так должны делать вы»)

А еще я беспокоюсь за саму маму и свою сестру. Мне кажется, отчасти именно из-за застревания в этом конфликте, из-за фиксации на своей обиде и разрыва семейных связей у них не складывается личная жизнь и, возможно, уже не сложится — хотя могла бы. Сестре за 30, маме 50+, обе одиноки и зафиксированы на неудачном прошлом.

(Здесь совсем мимо границ рассуждения. Не вам разводить своими добрыми руками их беды, править им локус и снимать с них короны. Вы не психолог и они к вам не пришли на прием. Только в случае, если от сестры будет запрос на совет в личной жизни, вы можете описывать свои ощущения по поводу ее плохого локуса. Но и то, если хотите, чтобы она слушала вас, вы должны делать это деликатно. Иначе просто закроется. У вас нет достаточного авторитета и статуса, чтобы вы имели право на жесткую критику. А без ее запроса — тем более)

Например, вместо того, чтобы отлепиться от отца, мама до сих пор каждую встречу с друзьями семьи рассказывает всем, какой отец плохой, а она молодец (она сама всё это пересказывает с гордостью — говорит, что друзья тоже на ее стороне, а я думаю, что может и так, но она позорится).

(Так все же так делают. Я много лет в блоге описываю, почему это делать нельзя, но для многих читателей, даже постоянных, это до сих пор — новость. Если вам стало известно что-то, не считайте это очевидным для всех)

Я люблю их, но в то же время меня разрывает изнутри, я чувствую сильную злость каждый раз, когда всплывают все эти семейные темы. Злость как будто за то, что гробят свою жизнь и тянут меня в эту яму.

(Стоит увидеть, что они не в яме. У матери двое детей и был долгий брак, нормальная работа. У сестры тоже наверняка есть свои достижения. Не надо считать людей заведомо более несчастными, чем вы, это тоже корона. Корона Спасателя часто ведет к сильному гневу. Когда не получается образумить и спасти, хочется убить. Злость бессильная — признак, что вы лезете не в свое дело)

Возможно, это слияние (свою жизнь = нашу). Но точно не уверена, почему мне так хочется их переубедить, поэтому не выходит с этим бороться. Наверное здесь у меня Штурман и корона Спасательницы. Вслух я не комментирую их одиночество, но думаю об этом и переживаю. А их перемывание костей родственникам периодически комментирую в духе «и не стыдно вам?», и, само собой, выходит конфликт. После ругаю себя за это и обещаю себе в другой раз молчать, но потом опять не могу удержаться.

(«Не стыдно вам?» Училка на помощь к Штурману выскакивает, когда Штурман не справляется. А так-то автор сама правильно все понимает про себя. Про Штурмана своего, про корону Спасательницы и про дурное «мы». Попробуйте представить, что мама ваша тоже не вечная, как и папа. И вам может быть потом очень обидно, что вы боролись за папу и не заметили, что мама тоже нуждается в поддержке и сочувствии. Они оба нуждаются одинаково, несмотря на их конфликт. Очень трудно балансировать между любимыми, ставшими врагами, но выбора нет)

Как-то рассказала маме о вашем блоге и подарила книгу в надежде, что она начнет читать и увидит, что из обиды есть выход, а жизнь можно менять к лучшему. Спустя полгода спросила, читала ли она — сказала нет. Наверное, с подарком вышло по-штурмански.

(Да, когда Училка приносит человеку книгу, чтобы помочь ему стать лучше, эта книга заведомо вызывает агрессию)

Не знаю, что делать. Может, надо только отлепиться полностью от всей этой ситуации и работать над собственными границами, чтобы общаться с каждым родственником по отдельности без оглядки на другого и не беспокоиться за чужую боль (бабушки, отца) и не взрываться из-за чужого мнения обо всем этом?

(Именно так и надо. Не просто «может», а точно)

Огромное спасибо вам за ваш труд и за возможность написать в рубрику.

(Друзья, понятно, как делятся границы в конфликте близких? Есть у вас такой опыт? Получалось сохранять компромисс?)

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Структура экономики Австралии и Украины похожи, но результаты – различны, заявил в интервью изданию «ГОРДОН» украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее. «Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей. Как ни парадоксально, но обе страны являются естественными конкурентами друг друга, поскольку структура экономики Австралии очень схожа со структурой экономики Украины. Например, как […]