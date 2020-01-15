Каменских сняла на видео погружение под воду

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram ролик купания в бассейне на отдыхе в Мексике.
«Время бассейна. Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление – мои обязательные составляющие отпуска», – написала она.
В ролике певица с головой погружается под воду.
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Pooltime * вода, спорт, фрукты, позитивное мышление — мои обязательные составляющие отпуска * А у вас какие? *
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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