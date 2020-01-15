Каменских сняла на видео погружение под воду

15.01.2020, 11:54, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram ролик купания в бассейне на отдыхе в Мексике.

«Время бассейна. Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление – мои обязательные составляющие отпуска», – написала она.

В ролике певица с головой погружается под воду.

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Pooltime * вода, спорт, фрукты, позитивное мышление — мои обязательные составляющие отпуска * А у вас какие? *

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 14 Янв 2020 в 1:17 PST

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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