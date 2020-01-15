«Бладшот». Вышел второй международный трейлер фильма с Дизелем. Видео

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Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российские бизнесмены продолжают в рекордных количествах покупать гражданство зарубежных европейских стран по программам «золотых паспортов» Состоятельные россияне продолжают в рекордных количествах покупать гражданство зарубежных стран по программам «золотых паспортов», стоящим сотни тысяч евро на человека. Еще несколько десятков человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тезки крупных бизнесменов, чиновников и членов «Единой России», в […]
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