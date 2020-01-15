ВВС Израиля атаковали военный аэродром в Сирии – СМИ

Сирийское информационное агентство SANA написало, что вечером 14 января Военно-воздушные силы Израиля атаковали военный аэродром Т4 в Хомсе.

По словам источника агентства среди военных, в 22.10 Военно-воздушные силы Израиля «начали новую воздушную агрессию в аэропорту со стороны района Аль-Танф».

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, однако четыре ракеты все же достигли цели и нанесли ограниченный материальный ущерб, пишет SANA.

Пресс-служба Армии обороны Израиля эту информацию не комментирует.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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