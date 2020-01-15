Скандалы: Следствие взломало «Панораму»

СКР завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино. Система «Панорама», включавшая в себя несколько десятков клубов с игровыми автоматами, столами для рулетки и игры в покер, действовала в столице три года. Ее финансовый оборот не поддается учету, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры. Обвиняемыми по делу преступного сообщества проходят 68 человек.

По версии следствия, теневую игорную империю организовал 45-летний уроженец Санкт-Петербурга Антон Бажанов — профессиональный игрок в покер и одновременно бизнесмен, имеющий богатый опыт «создания легальных казино и управления ими». В столицу он перебрался в конце 2015 года, арендовал офис в башне «Город столиц» «Москва-Сити» и приобрел через аффилированных с ним коммерсантов ООО «Панорама», имевшее лицензию на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов. Одновременно господин Бажанов, как следует из обвинения, подобрал команду специалистов по организации азартных игр; по его распоряжению они сняли помещения в разных районах города, купили игровое оборудование и наняли обслуживающий персонал. Организатор на первом этапе полностью взял на себя и финансирование проекта — так в столице появилось несколько десятков подпольных игорных залов.

Поскольку азартные игры запрещены в России, клубы решили спрятать в букмекерских конторах, действующих под вывесками принадлежащих «Панораме» брендов: «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет».

Их сотрудники, как говорят участники расследования, принимали разрешенные законом ставки на спортивные события, декларировали выручку и отчитывались перед налоговыми органами. При этом в соседнем с тотализатором помещении, отделенном от него барной стойкой или неприметной дверью, стояли «запрещенные» компьютеры. Установленные на них программы Gslot и GamingBox, как позже определила экспертиза, по сути, превращали обычный с виду терминал в «игровой автомат с выплатой денежного вознаграждения», аналогичный популярным моделям производства Novomatic AG (Австрия) или ООО «Игрософт» (Россия).

Клиент видел на мониторе вращающиеся барабаны с картинками, виртуальную клавиатуру, имитирующую клавиши управления автоматом, и сумму, переданную им администратору перед началом игры. В зависимости от выпавшего сочетания картинок внесенный игроком депозит увеличивался или уменьшался, что по понятным причинам случалось гораздо чаще.

Заведение под названием «Савок» с 33 компьютерами-автоматами было открыто Антоном Бажановым на территории Савеловского компьютерного рынка. В элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице, рядом с посольством Северной Кореи, появился клуб «Север» с 20 игровыми терминалами. Попытать удачу страждущие могли на Зубовском бульваре, Зеленоградской, Новокосинской и Бакунинской улицах, а самое большое игорное заведение с 66 компьютерами располагалось на Люблинской улице и было ориентировано, очевидно, на многочисленных торговцев с соседних рынка «Садовод» и торгово-ярморочного комплекса «Москва».

Уже тогда, как полагает следствие, оборот игорной сети мог исчисляться в шестизначных числах; подсчитать доходы теневого бизнеса более точно оказалось невозможно, поскольку официально декларировалась только работа букмекерских контор.

Прибыль игорных залов, как говорят свидетели, складывалась в пластиковые пакеты, которые собирал по ночам главный инкассатор сети Александр Кудаяров. В багажнике автомобиля он перевозил наличку в один из двух дополнительных офисов «Панорамы» — на Новосущевской улице и Цветном бульваре. В них, полагает следствие, главный бухгалтер Наталья Давыдова формировала «кассу», которая контролировалась только Антоном Бажановым.

Следует отметить, что ранее полицейские изымали компьютеры и задерживали персонал таких заведений. Затем в отношении их администраторов районные отделы СКР возбуждали уголовные дела по ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр). Однако после экспертизы компьютеров обычно выяснялось, что «игорного» софта на них нет, и уголовные дела приходилось приостанавливать.

Как выяснилось позже, организатор сети и работающие на него специалисты по информационным технологиям заранее подготовились к подобным инцидентам. Запрещенные программы они ставили на сервер, соединенный с пользовательскими терминалами по Wi-Fi и спрятанный под обшивкой потолка или вовсе в соседнем помещении. Директор зала после обыска просто доставал системный блок и увозил его в другое помещение, где в скором времени открывалась новая условно букмекерская контора. Таким образом, согласно предоставляемой полицией и другими органами отчетности, нелегальные игорные заведения в Москве постоянно закрывались, но при этом их общее количество с каждым днем росло.

Вслед за компьютерными залами в столице появились уже настоящие игорные. Их открыли в 1-м Смоленском и Сеченовском переулках, а также в самом начале Щелковского шоссе, установив в каждом клубе по два-три десятка настоящих автоматов FV-610 и FV-629 производства Novomatic AG.

Наконец, «жемчужинами» игорной империи Антона Бажанова стали два полноценных казино: в доме №40 по Долгоруковской улице, где установили 67 автоматов, 3 стола для покера и 5 столов для рулетки, а также в доме №17/19 по Пречистенской набережной с примерно таким же комплектом оборудования.

Последнее заведение, получившее кодовое название «Речка», было особенно популярным и доходным. В нем отдыхали звезды эстрады, упомянутые в списках Forbes представители бизнеса, а также сам господин Бажанов.

Казино, в отличие от игорных залов, под букмекерские конторы не маскировались. «Снаружи они выглядели так: металлическая дверь с домофоном, наглухо зашторенные окна с решетками, десяток камер видеонаблюдения и никаких табличек»,— поделился с “Ъ” один из участников расследования. Как признаются сами правоохранители, подобраться к VIP-заведениям им долгое время не удавалось в первую очередь из-за тщательно выстроенной организатором системы конспирации. Попасть в закрытый клуб можно было только по рекомендации нескольких проверенных клиентов или близких к хозяину сети топ-менеджеров.

К середине 2018 года «Панорама» была на пике своего теневого бизнеса, а ее хозяин процветал. Антон Бажанов, по данным следствия, приобрел несколько квартир в престижных районах столицы, целый парк автомобилей представительского класса, инвестировал в строительство нескольких торговых центров в Подмосковье и легальные казино в российском Приморье и Белоруссии. Одно из них, «М1», расположенное в Витебской области Белоруссии на одноименной трассе, было полностью подконтрольно владельцу «Панорамы». Интересно, что ежемесячные хищения наличности в размере 5–6 млн руб., совершаемые директорами по крайней мере трех наиболее доходных клубов, господин Бажанов даже не замечал — махинации вскрылись лишь после того, как за расследование деятельности «Пирамиды» взялось 2-е управление по расследованию особо важных дел (УРОВД) ГСУ СКР по Москве.

Управление занимается расследованием коррупционных и экономических преступлений, в том числе связанных с хищением бюджетных средств при реализации госконтрактов в ОПК. Кроме того, 2-е УРОВД расследует преступления, связанные с организацией незаконной миграции и игорной деятельности. В прошлом году его сотрудники расследовали более 20 уголовных дел о налоговых злоупотреблениях, вернув в бюджет более 5 млрд руб.

На первом этапе городское следствие располагало материалами нескольких возбужденных в районах и округах уголовных дел, а также многочисленными записями прослушки телефонных переговоров сотрудников «Панорамы». Однако общая картина криминальной деятельности организации до конца не складывалась. Например, следствие долго не могло установить хозяина сети.

Как выяснилось позже, из нескольких сотен участников подпольного бизнеса Антона Бажанова знали в лицо и контактировали с ним только заместитель, бухгалтер, инкассатор и два-три особо приближенных директора казино. Для остальных он был просто Первым.

Непросто оказалось и отследить местонахождение лидера. Обычным телефоном он изредка пользовался только в многоэтажном и буквально нашпигованном мобильниками комплексе «Москва-Сити», а в остальное время предпочитал спутниковую связь.

Выяснить расположение всех точек «Панорамы» и получить установочные данные всех ее участников следствию удалось к 18 сентября 2018 года. В этот день следователь по особо важным делам Павел Кондратьев, назначенный руководителем оперативно-следственной группы по делу «Панорамы», признал главу организации и его ближайшее окружение оргпреступным сообществом и возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 210 УК РФ. Криминальная деятельность была квалифицирована также по ст. 171.2 УК РФ как «незаконная организация азартных игр», а создателем и лидером ОПС следствие сочло Антона Бажанова.

Сразу после возбуждения уголовного дела была проведена беспрецедентная по своему масштабу спецоперация по зачистке «Панорамы», в которой участвовало 120 групп, сформированных из следователей, сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД России и региональных полицейских. В ходе обысков было изъято более 900 игровых автоматов, столов для покера и рулетки, а также переоборудованных компьютеров. На этот раз назначенные следствием компьютерно-технические экспертизы однозначно установили, что все изъятое оборудование было игровым.

Согласно материалам окончательного обвинения, в оргпреступное сообщество помимо его предполагаемого организатора Антона Бажанова входили активные участники из числа топ-менеджеров «Панорамы» и руководителей игорных залов — всего 21 человек. Администраторам среднего звена игорной сети, в число которых попали менеджеры игорных залов, айтишники, дилеры, крупье и охранники, предъявили обвинения только по ст. 171.2 УК РФ.

На имущество Антона Бажанова и членов его семьи общей стоимостью около 500 млн руб. был наложен арест.

За счет этого, по мнению следствия, главный обвиняемый сможет быстро расплатиться с государством, если суд оштрафует его. Правоохранители обосновали необходимость ареста имущества еще и тем, что, располагая материальными ресурсами, господин Бажанов может попытаться восстановить свою игорную империю. Тем более что сегодня у него появились для этого все возможности — недавно предполагаемые лидер ОПС и 23 обвиняемых были освобождены из-под арестов. Мосгорсуд мотивировал это в том числе тем, что расследование завершено и бывшим арестантам больше нет смысла оказывать давление на свидетелей или уничтожать улики.

Все обвиняемые сейчас изучают материалы 300-томного уголовного дела, в котором их деятельность названа «тяжкими корыстными преступлениями, подрывающими экономические основы государства». Антон Бажанов и его вероятные сообщники с выводами следствия по понятным причинам не согласны. В ГСУ СКР по Москве, в свою очередь, убеждены, что собранные следствием доказательства предоставят суду исчерпывающую и абсолютно объективную картину совершенных преступлений. «Выявленное оргпреступное сообщество имело выраженную иерархическую структуру, стабильный состав участников и единую материально-финансовую базу,— говорится в обвинительном заключении.— Его члены были объединены единым замыслом на извлечение криминального дохода из проведения азартных игр, действовали организованно и сплоченно. Все они осознавали эту общую задачу криминальной организации и свою принадлежность к ней. При этом каждый из участников ОПС понимал и свою собственную, отведенную конкретно ему роль в совершении преступлений и добровольно согласился исполнять ее».

Сергей Машкин

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